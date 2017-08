MILANO, 1 luglio (Reuters) - Tesmec (TES.MI), nel giorno del debutto sul segmento Star di Borsa Italiana, è finita in asta di volatilità nelle prime battute, con un ribasso che ha superato il 14%.

Alle 9,15, riprese le contrattazioni, il titolo perde il 9%.

Tesmec è attiva nel settore della tesatura di linee elettriche aeree ad alto voltaggio e in quello dei trencher cingolati ad alta potenza per lo scavo in linea a sezione obbligata.