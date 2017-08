IPO, conclusa offerta Tesmec, assegnate 58,6 mln azioni

MILANO, 30 giugno (Reuters) - Si è conclusa con successo, lo scorso venerdì 25 giugno, l'offerta globale di azioni ordinarie Tesmec.

Lo comunica una nota della società, precisando che nell'ambito dell'offerta pubblica globale di vendita e sottoscrizione ai 1.348 richiedenti sono state assegnate 58.520.000 azioni a fronte delle 61.234.269 azioni richieste.

Il comunicato precisa inoltre che nessuna azione è stata sottoscritta dai membri del consorzio per l'offerta pubblica o dai membri del consorzio per il collocamento istituzionale in conseguenza degli impegni assunti.

'Global coordinator' dell'operazione è stata Mediobanca-Banca di Credito Finanziario che agirà anche in qualità di responsabile del collocamento per l'offerta pubblica, sponsor e specialista.

Tesmec è attiva nel settore della tesatura di linee elettriche aeree ad alto voltaggio e in quello dei trencher cingolati ad alta potenza per lo scavo in linea a sezione obbligata.