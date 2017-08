NEW YORK, 29 giugno (Reuters) - Esordio in rialzo a due cifre al Nasdaq per Tesla (TSLA.O), portabandiera dell'auto elettrica in Usa che segna il ritorno in borsa di una casa automobilistica dopo 54 anni (Ford F.M, prima di lei, fu matricola nel 1956).

Il titolo della casa, con azioni prezzate a 17 dollari dopo che il di prezzo al collocamento è stata ampliato, apre in rialzo del 12% a 19 dollari, poi riduce il guadagno ma resta sempre +7% a 18,25 in un mercato tutto impostato alla perdita.