AgBank, azioni a Shanghai sottoscritte 16 volte pre-market-media

SHANGHAI, 25 giugno (Reuters) - Il collocamento su Shanghai di titoli A (denominati in yuan) della Agricultural Bank of China [ABC.UL] ha una richiesta 16 volte superiore all'offerta nella fase di pre-marketing per il mercato domestico.

Lo scrive il Securities Times cinese, che citando fonti vicine al dossier parla di sottoscrizioni da parte degli istituzionali per oltre 70 miliardi di titoli della banca fondata da Mao Zedong.

AgBank punta a quotarsi anche a Hong Kong e la ipo a due corsie porterà al pubblico il 15% del capitale esclusa la greenshoe. La tranche per la città del "porto dei profumi" da 11,4 miliardi di dollari Usa risulta già più che coperta dagli istituzionali a un prezzo nella parte medio-bassa della forchetta di prezzo - 2,88-3,48 dlr HK - hanno detto fonti a Reuters a inizio settimana.

AgBank dovrebbe esordire al listino di Shanghai il 15 luglio e a Hong Kong il 16. Prima che il mercato cinese cedesse il 20% nei mesi recenti l'obiettivo iniziale di Ipo era 30 miliardi. Ora la barra è a circa 21,3 miliardi.