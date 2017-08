AgBank, prezzo minimo Ipo HK 2,80 HK$, 5,45 mld dlr da soci core

HONG KONG, 23 giugno (Reuters) - La Agricultural Bank of China [ABC.UL] ha fissato il prezzo minimo della tranche di Hong Kong della sua Ipo a 2,80 dollari HK per azione, secondo quanto riferito dal vice-presidente Pan Gongsheng al giornale 21st Century Business Herald. Il prezzo equivale a circa 1,7 volte il book value, una valutazione leggermente superiore al rapporto di 1,5-1,6 atteso dal mercato.

La banca ha inoltre chiuso la lista degli 11 investitori di riferimento per la tranche isolana dell'Ipo, assicurandosi da tale lista risorse per 5,45 miliardi di dollari, secondo fonti vicine all'operazione.

Si tratta di un gruppo variegato che aiuterà AgBank ad avvicinarsi all'obiettivo di raccogliere in tutto 23 miliardi di dollari, che sarebbe un record globale per le Ipo. La lista comprende i fondi sovrani di Qatar - maggior investitore con 2,8 miliardi di dollari - e Kuwait, la United Overseas Bank (UOBH.SI) di Singapore, Standard Chartered (STAN.L), Rabobank [RABO.UL] e China Travel Services Group.