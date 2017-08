Intesa, Fideuram pronta per Ipo, si attende momento migliore -AD

MILANO, 23 giugno (Reuters) - Banca Fideuram è pronta per lo sbarco in borsa e si attende solo un miglioramento delle condizioni di mercato per avviare l'operazione.

Lo ha detto l'AD della controllante Intesa Sanpaolo (ISP.MI) Corrado Passera, a margine dell'esecutivo Abi.

"Fideuram è pronta. Si tratta solo di vedere il momento migliore per valorizzarla perché l'azienda è pronta", ha detto Passera all'indomani della decisione di rinviare l'Ipo di Banca Fideuram a causa delle condizioni di mercato sfavorevoli.

Relativamente ai contatti con il fondo Usa Hellman & Friedman su un quota minoritaria di Fideuram in vista dell'Ipo, Passera si è limitato a spiegare che i colloqui "sono legati all'operazione".

"Quando ci sarà qualcosa da dire lo diremo", ha aggiunto.