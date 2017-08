Egp chiede ammissione a quotazione, probabile Ipo a ottobre

ROMA, 18 giugno (Reuters) - Si svolgerà, se le condizioni di mercato lo permetteranno, il prossimo ottobre l'annunciata Ipo di Enel Green Power (Egp), società del gruppo Enel (ENEI.MI). Enel si riserva di presentare domanda di ammissione anche al mercato spagnola.

Lo annuncia la società elettrica nel comunicato con il quale comunica di avere presentato oggi a Borsa Italiana la domanda di ammissione a quotazione delle azioni della società sul Mercato telematico azionario e alla Consob la richiesta di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di vendita e alla quotazione delle azioni medesime.

La nota aggiunge che "Enel si riserva inoltre di valutare l'opportunità di richiedere la quotazione delle azioni di Egp anche presso altri mercati regolamentati, con particolare riferimento a quello spagnolo. E' prevedibile che, compatibilmente con le condizioni dei mercati, l'offerta abbia luogo nel prossimo mese di ottobre".

"Contestualmente Enel continua a valutare accordi con investitori di lungo periodo per la cessione di una partecipazione di minoranza di Egp, da effettuare in concomitanza o in alternativa alla offerta pubblica di vendita sopra indicata", dice la nota.

