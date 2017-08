Ipo cinese AgBank, fair value azioni 3,02-4,07 yuan per Citic

PECHINO, 17 giugno (Reuters) - Un prezzo a fair value per le azioni della matricola Agricultural Bank of China [ABC.UL] sarebbe tra 3,02 e 4,07 yuan, secondo una nota di ricerca di CITIC Securities, una delle banche che partecipano al consorzio di collocamento della imminente Ipo da 23 miliardi di dollari.

Intanto Standard Chartered (STAN.L) (2888.HK), che ha appena annunciato una partnership strategica con AgBank, ha detto che la collaborazione servirà soprattutto per inserirsi nel business dell'interscambio crescente tra Asia e Africa.

Standard Chartered, che non ha detto se intende diventare azionista strategico della banca agricola cinese con 320 milioni di clienti, è il secondo istituto occidentale dopo RaboBank [RABO.UL] a siglare un'alleanza strategica.

Tra gli istituzionali che intendono acquistare azioni in occasione della Ipo una fonte cita il fondo sovrano di Singapore Temasek [TEM.UL], con una fiche fino a 300 milioni, mentre si attendono anche fondi mediorientali e asiatici.

AgBank ha detto che fino al 40% dell'offerta su Shanghai - inclusa la greenshoe - andrà a investitori strategici. L'arrivo al listino è atteso a metà luglio.

Per l'Ipo è previsto anche un collocamento a Hong Kong.