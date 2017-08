Prada, situazione mercati non consente definire tempi Ipo - nota

MILANO, 3 giugno (Reuters) - Il processo di quotazione di Prada non è mai stato accantonato, ma sospeso in attesa di un miglioramento della situazione sui mercati finanziari e al momento non è possibile fare previsioni sui tempi.

Lo ribadisce la società in una nota, sottolineando che le notizie circa il prossimo avvio del processo di quotazione provengono da "fonti non autorizzate e non correttamente informate".

L'azienda spiega di osservare l'andamento dei mercati per "valutare il momento più opportuno per poter riaprire la procedura di quotazione, per la quale tuttavia la situazione attuale non consente di formulare previsioni".

Secondo indiscrezioni di ieri, riprese oggi da alcuni quotidiani, Prada starebbe pensando a un Ipo, non soltanto a Piazza Affari, ma anche a Hong Kong.