Cir,si valuterà Ipo Kos dopo risposta borsa, Consob-De Benedetti

MILANO, 26 maggio (Reuters) - Cir (CIRX.MI) valutera se proseguire con la quotazione in borsa della controllata Kos, terminate le procedure con borsa e Consob, ma non conferma il momento dell'approdo in borsa in precedenza atteso entro l'estate.

"I mercati cambiano tutti i giorni, non ci si può fermare a guardare i mercati", ha detto l'AD Rodolfo De Benedetti, a margine dell'Italian conference di Deutsche Bank in merito alla quotazione di Kos in borsa. "Andiamo avanti, stiamo lavorando".

"Quando avremo finito il lavoro vediamo come sono i mercati in quel momento", ha spiegato De Benedetti.

"Borsa e Consob stanno facendo il loro lavoro, poi decideremo", ha aggiunto. "Non è obbligatoria. Se si può fare a buone condizioni si fa, altrimenti andiamo avanti come siamo andati negli ultimi 8 anni, tranquillamente".

De Benedetti ha detto che, ad oggi, non e possibile fare una previsione sull'eventuale ingresso in borsa di Kos.