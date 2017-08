ROMA, 19 maggio (Reuters) - La Cmc di Ravenna, uno dei gruppi italiani per le grandi opere e le infrastrutture, ha annunciato la fondazione di una società (da quotare in borsa "nei prossimi 5 anni") per la gestione di autostrade e porti e la possibilità di acquisire società all'estero, soprattutto negli Usa.

Lo si legge in un nota della società ravennate che ha tre miliardi di euro di ordini in portafoglio e punta a raggiungere un miliardo di euro di fatturato entro il 2012.