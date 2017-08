Intesa, attività su Ipo Fideuram prosegue regolarmente-portavoce

MILANO, 13 maggio (Reuters) - Le attività relative al progetto di quotazione di Banca Fideuram proseguono regolarmente.

Lo dice un portavoce della controllante Intesa Sanpaolo (ISP.MI) in relazione alla notizia, riferita a Reuters da due fonti vicine al dossier, secondo cui si va verso uno spostamento dell'Ipo a dopo l'estate.

"In relazione alla notizia riguardante Banca Fideuram, Intesa Sanpaolo precisa che le attività relative al progetto di quotazione di Banca Fideuram proseguono regolarmente secondo quanto previsto", dice il portavoce.

"Intesa conferma inoltre, come già evidenziato in diverse occasioni, che non è stata ancora assunta alcuna decisione formale in merito alla tempistica e alla struttura dell'operazione rispetto alle quali saranno necessarie le relative approvazioni da parte delle autorità competenti", prosegue il portavoce.