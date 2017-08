Cir intende quotare Kos entro prossima estate

TORINO, 30 aprile (Reuters) - Cir CIR.MI punta a quotare la controllata Kos (sanità) entro la prossima estate.

"Pensiamo di concludere le procedure nei prossimi mesi per arrivare alla quotazione entro l'estate", ha detto Rodolfo De Benedetti, AD di Cir, a margine dell'assemblea degli azionisti che ha approvato il bilancio della hiolding.

La quota che Cir manterrà dopo la quotazione della controllata "dipenderà dalla valutazione dell'azienda e dalle dimensioni dell'aumento di capitale" ha detto De Benedetti agli azionisti.

Cir ha detto più volte che nell'operazione non venderà azioni della controllata, che dispone di quasi 6.000 posti letto.

Cir ha avviato anche uno start-up nella ristorazione in Germania, ha detto De Benedetti.

"Abbiamo fatto un piccolo investimento con un imprenditore tedesco per testare un nuovo concetto di ristorazione", ha detto a margine dell'assemblea. Per ora è previsto un solo locale in Germania. Se l'esperimento avrà successo potrebbe svilupparsi in una catena.