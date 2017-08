IPO, Amadeus debutta domani, prezzo 11 euro per azione

LONDRA, 28 aprile (Reuters) - Il gruppo attivo nelle prenotazioni viaggi Amadeus debutterà domani alla borsa di Madrid sulla base di una valutazione di 1,3 miliardi di euro.

Il prezzo finale dell'Ipo è stato fissato a 11 euro per azione, poco sopra la metà della forchetta indicativa (9,2-12 euro).

Amadeus ha ottenuto ordini pari a oltre quattro volte l'offerta.

Il collocamento avviene attraverso la vendita di parte delle azioni in mano agli operatori di private equity BC Partners e Cinven, che manterranno il 34,6% del capitale, e di una quota delle azioni che fanno capo ad Air France (AIRF.PA) e Lufthansa (LHAG.DE). L'Ipo prevede anche un aumento di capitale, che porterà in cassa circa 909 milioni di euro, utilizzati per ridurre l'indebitamento.