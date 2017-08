RPT - Ipo Fideuram, ok Consob poco dopo fine aprile - Micciché

MILANO, 19 aprile (Reuters) - Il via libera Consob al debutto in borsa di Banca Fideuram, controllata al 100% da Intesa Sanpaolo (ISP.MI), è atteso in tempi brevi, poco oltre la fine del mese di aprile.

Lo ha detto il direttore generale di Intesa Sanpaolo Gaetano Micciché a margine di un evento milanese.

"Ritengo tempi brevi" ha risposto ai cronisti che chiedevano se il disco verde della Commissione sarebbe arrivato entro fine mese.

"Un po' di più" ha aggiunto.

Il prospetto per la quotazione è stato depositato presso Borsa Italiana e Consob il 17 marzo scorso.

Sull'ipotesi di cessione di quote della controllata prima del collocamento pubblico, Micciché ha risposto con un "non commento".