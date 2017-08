VENEZIA, 14 aprile (Reuters) - Morgan Stanley (MS.N) non ha in corso colloqui con Intesa Sanpaolo (ISP.MI) per una quota in Banca Fideuram.

Lo ha detto Domenico Siniscalco, country head per l'Italia di Morgan Stanley, a margine di un convegno.

"Non è vero. Non è in atto alcun colloquio", ha detto.

Oggi MF ha scritto che Morgan Stanley potrebbe entrare nel capitale di Fideuram - per cui è in programma la Ipo - rilevando una partecipazione tra il 5 e il 10%.