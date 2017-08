IPO, cinese AgBank verso quotazione da 20 mld dlr - stampa

HONG KONG, 7 aprile (Reuters) - Agricoltural Bank of China (AgBank), la seconda maggiore banca per asset del Paese, ha inviato inviti alle banche d'affari in vista di un roadshow di presentazione del progetto di quotazione, che avrà un controvalore di oltre 20 miliardi di dollari.

Il roadshow, secondo quanto riportato da Apple Daily e FinanceAsia, è previsto entro la fine dela settimana.

La banca punta ad approdare in borsa a settembre, in quella che sarebbe una delle maggiori Ipo a livello mondiale.

Il progetto prevede la quotazione di azioni di tipo A- e H- a Shanghai e Hong Kong.