Lusso, Ferragamo non ha fretta per Ipo, solo voci ingresso fondo

FIRENZE, 25 marzo (Reuters) - Continua a non esserci fretta per la quotazione in borsa della maison del lusso Salvatore Ferragamo mentre l'ipotesi di ingresso di un fondo di investimento è solo una illazione giornalistica.

Lo ha detto il presidente, Ferruccio Ferragamo, a margine di un evento al Polimoda di Firenze. "Non ci sono novità, siamo pronti appena il mercato sarà pronto per fare una quotazione che sia una bella quotazione: non abbiamo fretta", ha dichiarato Ferragamo.

Riguardo alle ipotesi di ingresso di un fondo di investimento come partner del gruppo, riportate da alcuni media nei giorni scorsi, il presidente ha spiegato che "queste sono illazioni giornalistiche, non corrispondono al vero. Per confortarci sull'attesa del momento giusto basta leggere la capitalizzazione delle aziende, come queste sono valutate: oggi non danno ancora uno stimolo ad accelerare i tempi".