IPO, Primerica (Citi) deposita filing, operazione da 234 mln dlr

NEW YORK, 17 marzo (Reuters) - Primerica, divisione assicurativa di Citigroup (C.N), ha depositato il filing dell'offerta di titoli finalizzata alla quotazione in borsa, operazione per un controvalore massimo di circa 234 milioni di dollari.

La compagnia offrirà 18 milioni di titoli, ad un prezzo compreso fra 12 e 14 dollari per azione.

I venditori hanno garantito ai sottoscrittori un'opzione per acquistare fino a 2,7 milioni di titoli.

Contestualmente all'Ipo, Citigroup venderà 17,2 milioni di titoli e warrant Primerica, che consentiranno all'operatore di private equity Warburg Pincus di acquisire circa 4,3 milioni di azioni della compagnia.