Ecorodovias in borsa San Paolo da 1/4 con Ipo fino 1,2 mld dlr

SAN PAOLO, 15 marzo (Reuters) - L'Ipo dell'operatore autostradale brasiliano Ecorodovias Infraestrutura e Logistica (ECOR3.SA) potrebbe raccogliere fino a 2,03 miliardi di reais (1,2 miliardi di dollari), secondo il prospetto preliminare diffuso oggi.

L'offerta sarà prezzata il 30 marzo e le contrattazioni alla borsa di San Paolo inizieranno l'1 aprile.

Ecorodovias, controllata da Impregilo IPGI.MI e dal gruppo brasiliano CR Almeida, offrirà 92 milioni di azioni ordinarie in un'offerta primaria in un range di prezzo tra 9 e 12 reais.

CR Almeida, attraverso la holding Primav Construcoes e Comercio e CR Almeida SA-Engenharia de Obras, offrirà altri 33,22 milioni di azioni Ecorodovias.

L'offerta potrebbe poi essere incrementata di 43,83 milioni di azioni.

La società dice nel prospetto che userà il 40% dei proventi dell'offerta primaria per partecipare a gare per nuove concessioni stradali e autostradali, mentre il 25% andrà in investimenti nei business attuali.

Ecorodovias intende utilizzare il rimanente 35% dei proventi per takeover di asset nella logistica, come porti.