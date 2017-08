Intesa, filing Ipo Fideuram atteso oggo o in prossimi giorni -DG

MILANO, 15 marzo (Reuters) - Il filing per l'Ipo di Fideuram verrà presentato a Borsa e Consob in tempi brevi, probabilmente già in queste ore o nei prossimi giorni. Lo ha detto Gaetano Micciché, direttore generale di Intesa Sanpaolo (ISP.MI), a margine del convegno annuale Aifi.

"Credo si consegnerà in queste ore o nei prossimi giorni", ha detto Micciché. A chi gli chiedeva se la consegna avverrà comunque in settimana, il manager ha risposto: "Credo di sì, però questo lo deciderà l'amministratore delegato".

I dettagli sull'operazione "si sapranno leggendo il filing", ha poi aggiungo Micciché.

