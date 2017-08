Ipo, Tesmec deposita oggi filing in Consob e Borsa

MILANO, 5 marzo (Reuters) - Passo decisivo verso la borsa da parte di Tesmec, primario produttore mondiale nel settore della tesatura di linee elettriche aeree ad alto voltaggio e nel settore dei "trencher" cingolati ad alta potenza.

Una nota della società annuncia infatti la presentazione oggi della formale richiesta a Consob e a Borsa Italiana per l'ammissione a quotazione delle proprie azioni ordinarie sul listino MTA.

Global Coordinator dell'operazione è Mediobanca (MDBI.MI), che sarà anche responsabile del collocamento per l'Offerta Pubblica, Sponsor e Specialista. Consulenti incaricati sono Chiomenti Studio Legale per la Società, Clifford Chance per il Global Coordinator mentre Reconta Ernst & Young è la società di revisione incaricata.

Tesmec è nata nel 1951, ha oltre 300 dipendenti in quattro siti (tre in Italia, uno in Texas) ed è guidata dall'AD Ambrogio Caccia Dominioni.