Ipo, chimica tedesca Brenntag in borsa in sem1 2010

FRANCOFORTE, 25 febbraio (Reuters) - La società chimica tedesca Brenntag ha annunciato la quotazione alla borsa di Francoforte nel primo semestre di quest'anno.

L'Ipo avverrà in parte attraverso un aumento di capitale per circa 500 milioni di euro e per il resto tramite la vendita di titoli.

Global coordinator dell'operazione sono Deutsche Bank (DBKGn.DE) e Goldman Sachs (GS.N). Joint bookrunner sono Bank of America (BAC.N) e JP Morgan Chase & Co (JPM.N).

Brenntag utilizzerà il ricavato dell'Ipo per rafforzare la struttura patrimoniale.

La società era stata acquisita dall'operatore di private equity BC Partners nel 2006 per oltre 3 miliardi di euro. Brenntag ha chiuso il 2008 con vendite pari a 7,4 miliardi di euro.