Intesa, in odg consigli conti, forse informativa Fideuram -fonti

MILANO, 8 febbraio (Reuters) - I consigli di gestione e sorveglianza di Intesa Sanpaolo (ISP.MI) che si riuniranno domani hanno all'ordine del giorno soltanto un primo esame dei conti del 2009 e delle strategie per il 2010.

E' quanto riferiscono due fonti vicine alla situazione che ritengono possibile che nel corso delle riunioni ci sia un'informativa sul dossier Banca Fideuram, l'asset manager del gruppo destinato alla quotazione in borsa, ma escludono che possano essere prese decisioni finali sul tema.

Non è escluso inoltre che i consiglieri vengano informati anche dello stato dell'arte sulla questione del patto Agricole-Generali (CAGR.PA) (GASI.MI) finito sotto la lente dell'Antitrust che ha avviato, a carico di Intesa, una procedura di inottemperanza.

Per oggi è attesa la consegna delle memorie da parte dei soggetti interessati all'authority. L'AD di Generali Giovanni Perissinotto ha definito 'credibile' l'ipotesi di scioglimento del patto.

"Domani i due consigli hanno all'ordine del giorno temi di ordinaria amministrazione quali un primo esame sui conti del 2009 e sulle strategie per l'anno in corso. Nell'ordine del giorno non risultano né Fideuram né Agricole", dice una delle fonti.

"All'odg figura come sempre la voce 'comunicazioni del presidente', quindi è possibile che venga fatto un aggiornamento su Fideuram e su Agricole, ma è da escludere che possano essere prese decisioni su Fideuram", aggiunge.

Anche la seconda fonte ritiene improbabile che i consiglieri siano chiamati a deliberare su Fideuram. "Potrebbe essere un'informativa ma è difficile che ci siano decisioni definitive", spiega.

Nell'ambito del processo di rafforzamento del patrimonio, attraverso la valorizzazione di asset non strategici, Intesa punta a quotare in borsa Fideuram. L'ipo potrebbe concretizzarsi entro metà 2010, secondo quanto dichiarato a fine dicembre da Giovanni Gilli, responsabile operazioni straordinarie del gruppo. Secondo indiscrezioni di stampa del weekend però i tempi si sarebbero allungati.