Ipo, Medica riduce prezzo per peggioramento condizioni mercato

PARIGI, 8 febbraio (Reuters) - Il gruppo francese Medica, operante nel settore dell'assistenza medica, ha modificato al ribasso il prezzo dell'Ipo in programma mercoledì, fissandolo a 13 euro per azione contro l'obiettivo iniziale di un prezzo tra i 16 e i 19,5 euro per azione.

E' la società stessa a comunicarlo, spiegando che la scelta è dovuta al recente peggioramento delle condizioni del mercato. L'obiettivo resta comunque quello di raccogliere 275 milioni di euro dalla vendita, per poter ridurre l'indebitamento e procedere ad alcune acquisizioni sul mercato europeo delle case di riposo.

L'offerta complessiva di Medica riguarda 18,6 milioni di nuove azioni, che rappresentaeranno circa il 40,9% del capitale azionario e dei diritti di voto al termine dell'operazione.