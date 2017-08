Tullow potrebbe quotare attività Uganda, Ghana ma non subito

LONDRA, 27 gennaio (Reuters) - Tullow Oil (TLW.L) potrebbe quotare le sue attività in Uganda e Ghana ma un eventuale spin-off è ancora lontano.

"Potremmo quotare un business locale nel futuro", ha detto l'AD Aidan Heavey in un'intervista a Reuters, in riferimento alla controllata ugandese. Alla domanda se la quotazione potrebbe avvenire prima o dopo il raggiungimento della produzione completa in Uganda, tra circa tre anni, Heavey ha risposto: "Non abbiamo fissato una tempistica ma potrebbe essere intorno a quel periodo".

L'AD ha detto che un approccio simile potrebbe essere preso in Ghana.

"Potrebbe succedere in entrambe le aree", ha detto, prima di aggiungere che gli spin-off non sono vicini. "E' un piano a lungo termine", ha aggiunto.

Heavey ha inoltre dichiarato che Tullow intende quotare le sue stesse azioni sui mercati azionari di Uganda e Ghana nella prima metà del 2010.