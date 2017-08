IPO, House Building debutta il 29 dicembre all'AIM

MILANO, 23 dicembre (Reuters) - Finale d'anno vivace per le IPO al mercato AIM di Borsa Italiana, dove il giorno 29 debutta la controllata di UniLand UNL.MI House Building.

Una nota di Borsa annuncia l'ammissione al listino dei titoli della società, che opera nel segmento immobiliare residenziale e commerciale, e la data dell'esordio al listino, dove oggi è partita con un rialzo a due cifre l'altra matricola TBC Group.

Le azioni HB sono state offerte - in parte anche agli azionisti di Uniland in ragione di un'azione HB ogni 35 Uniland - a un prezzo unitario di 1,85 euro. L'aumento di capitale finalizzato alla IPO era per un massimo di 9,6 milioni di euro, il capitale della società è quasi 46,5 milioni (le azioni sono prive di valore nominale)

Nomad dell'operazione e' EnVent, specialista Twice sim. Come ormai consueto, il primo giorno di negoziazione non sarà permessa l'immissione di proposte senza limite di prezzo in pre-asta.