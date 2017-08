Squadre calcio in Borsa incompatibili con mercato - Cardia

MILANO, 13 luglio (Reuters) - La presenza in Borsa dei club calcistici non riesce ad assicurare il buon funzionamento del mercato in un settore strutturalmente interessato dalla diffusione di voci e indiscrezioni, spesso amplificate da una sensibilità esasperata.

Lo ha detto durante la relazione annuale il presidente della Consob, Lamberto Cardia, facendo riferimento ai tre club calcistici quotati a Piazza Affari As Roma (ASR.MI), Juventus JUVE.MO e Lazio (LAZI.MI). Anche lo scorso anno Cardia aveva espresso dubbi sulla permanenza in Borsa delle società di calcio.