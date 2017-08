Ferretti, acquisto Allied Marine in Usa vale 50 mln dollari

MILANO, 12 settembre (Reuters) - Ferretti, capofila del gruppo omonimo, Ferretti, ha completato le formalità per l'acquisto di asset, marchi e attività in corso della statunitense Allied Richard Bertram Marine Group per circa 50 milioni di dollari.

Lo annuncia una nota della società, tra i leader mondiali nella progettazione, costruzione e commercializzazione di motor yacht di lusso.

L'operazione, preannunciata a inizio agosto, porta nell'orbita Ferretti uno dei principali operatori attivi nella distribuzione e fornitura di servizi nautici negli Stati Uniti, si spiega. Il gruppo - basato in Florida - sarà ribattezzato Allied Marine Group.

Ferretti, che ha in progetto il ritorno in borsa, controlla marchi come Ferretti Yachts, Pershing, Itama, Bertram, Riva, Apreamare, Mochi Craft, CRN e Custom Line.