Private equity, Blackstone punta ad otto Ipo - fonte

DUBAI, 12 ottobre (Reuters) - Il colosso del private equity Blackstone Group (BX.N) ha in cantiere la quotazione di otto società in portafoglio.

E' quanto riferisce una fonte, che ha ricevuto una lettera che il gruppo ha inviato agli investitori venerdì scorso.

La lettera indica che Blackstone è in fase avanzata dell'iter per l'Ipo di Team Health, società attiva nella gestione degli ospedali, e sta valutando la quotazione di altre sette partecipate.

La missiva, secondo quanto riferisce la fonte, aggiunge che Blackstone ha avviato il processo per la cessione di cinque aziende partecipate entro l'anno, quattro delle quali sono già state annunciate e una lo sarà a breve.

La fonte aggiunge che una delle cessioni in cantiere è costituita dai diritti di estrazione di Kosmos Energy in Ghana, che, secondo quanto affermato da altre fonti in precedenza, sono stati acquisiti da Exxon Mobil (XOM.N).

Nella lettera si legge, spiega la fonte, che le cinque cessioni genereranno ricavi totali di 2,8 miliardi di dollari.

Il programma di Ipo e trade sales di Blackstone segnala che gli operatori di private equity cominciano a vedere la luce in fondo al tunnel, trovando modalità di smobilizzo degli investimenti in portafoglio che parevano precluse soltanto pochi mesi or sono.