Polonia, utility Pge valuta Ipo fino a 2,1 miliardi dollari

VARSAVIA, 12 ottorbe (Reuters) - La utility polacca Pge ha fissato il range di prezzo per lo sbarco in borsa a 17,5-23 zloty per azioni, valutando quella che dovrebbe essere una delle maggiori Ipo di quest'anno in Europa fino a 2,1 miliardi di dollari.

Pge intende vendere 259,5 milioni di nuove azioni, ossia il 15% del capitale post-emissione delle nuove azioni, per finanziare un ingente piano di investimenti finalizzato a modernizzare gli impianti energetici.

L'operazione è gestita da UniCredit (CRDI.MI) e Goldman Sachs (GS.N).

Pge ha programmato il bookbuilding tra gli investitori istituzionali e la sottoscrizione per gli investitori individuali per il 13-27 ottobre e fisserà il prezzo finale di emissione nell'ultimo giorno del processo.

Il gruppo ha destinato il 10% delle nuove azioni a investitori individuali. Il debutto sul mercato è atteso a inizio novembre.

Se l'offerta sarà prezzata al massimo del range, Pge avrà un valore di circa 40 miliardi di zloty (13,80 miliardi di dollari), seconda solo a Bank Pekao BAPE.WA tra le società polacche quotate.