PUNTO 1 -Finmeccanica, no Ipo Ansaldo en., valuta cessione quota

(aggiunge dichiarazioni su cessione quota e su Ansaldo Breda)

LONDRA, 11 marzo (Reuters) - Finmeccanica SIFI.MI non procederà con la prevista Ipo di Ansaldo Energia "a tutti i costi" viste le attuali condizioni del mercato, ma potrebbe valutare la cessione di una quota, come sta facendo anche per Ansaldo Breda.

Lo ha detto il direttore finanziario Alessandro Pansa nel corso di un incontro con gli analisti di presentazione dei risultati 2008.

In una conferenza stampa successiva, Pansa ha aggiunto che Finmeccanica deve "decidere che quota cedere e con quale governance". Sia lui, sia il presidente Pier Ferdinando Guarguaglini non hanno voluto rispondere alla domanda se Finmeccanica potrebbe cedere anche una quota di maggioranza di Ansaldo Energia.

Pensa ha anche aggiunto che "è possibile la dismissione di una quota di Ansaldo Breda" nel quadro della cessione di asset per la riduzione del debito.