Yoox, Borsa autorizza Ipo, data inizio in successivo avviso

MILANO, 9 novembre (Reuters) - Borsa Italiana ha disposto l'ammissione sull'MTA delle azioni di Yoox.

In successivo avviso verrà comunicata la data di inizio delle negoziazioni, informa una nota della società mercato.

Sponsor dell'operazione è Mediobanca (MDBI.MI). Yoox è una società di retail via internet per moda e design. Il via libera al progetto di quotazione era arrivato dai soci a inizio settembre.

L'operazione si articola tramite una opvs italiana ma è anche rivolta a un private placement per investitori italiani ed esteri.