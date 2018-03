Ansaldo Energia non farà Ipo in 2018 - fonti

MILANO, 2 marzo (Reuters) - Ansaldo Energia, il gruppo specializzato in impianti e componenti per la generazione elettrica controllato al 60% da Cdp Equity e al 40% da Shanghai Electric, non si quoterà quest’anno, come inizialmente previsto.

E’ quanto riferiscono due fonti vicine alla situazione.

Lo scorso autunno la società aveva dato mandato a Rothschild per avviare il processo di Ipo, che sarebbe dovuta avvenire nel terzo o nel quarto trimestre 2018, secondo alcune fonti.

Il cambio di rotta arriva dopo il cambio al vertice dei giorni scorsi, a seguito delle dimissioni dell’AD Filippo Abba’.

La carica di amministratore delegato è stata assunta dal presidente Giuseppe Zampini, che aveva già guidato l’azienda dal 2001 al 2016. A sua volta Zampini si è dimesso dalla presidenza e il suo posto è stato preso dall’AD di CDP Equity, Guido Rivolta.

Una delle fonti ricorda inoltre che il mercato di riferimento della società ha registrato una contrazione e che quindi i risultati ne risentiranno, sottolineando che quindi le priorità al momento sono altre rispetto a un’Ipo.

Entrambe le fonti non escludono che si riprenda il processo in futuro.

Nel frattempo però ci sarà un nuovo governo e il rinnovo dei vertici della Cdp in scadenza.

Una terza fonte è più prudente e spiega che non è stata ancora presa una decisione definitiva, ma che la quotazione potrebbe slittare al prossimo anno.

No comment da parte di Cdp.

(Elisa Anzolin, Massimiliano Di Giorgio)

