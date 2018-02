Aston Martin, AD dice che valuta opzioni, compresa ipo, utile in 2017

LONDRA, 26 febbraio (Reuters) - La casa automobilistica Aston Martin si avvia a un possibile approdo in borsa con il primo utile ante imposte dal 2010.

Controllato dall‘operatore di private equity Investindustrial, il brand britannico -- noto per essere il produttore dell‘auto di James Bond -- ha archiviato il 2017 con un utile ante imposte pari a 87 milioni di sterline, rispetto ad una perdita di 163 milioni del 2016.

Aston Martin ha venduto l‘anno scorso 5.117 auto, massimo da nove anni. I ricavi sono balzati del 48%, a 876 milioni di sterline.

Andy Palmer, amministratore delegato della casa britannica, intervistato da Reuters, ha confermato di essere in rampa di lancio per un‘ipo: “E’ un fatto che ci è stato chiesto (dagli azionisti: Investindustrial è affiancata da un gruppo di investitori del Kuwait) di valutare diverse opzioni strategiche e una di queste è un‘ipo”.

Secondo quanto anticipato da Reuters, Aston Martin ha reclutato Lazard per seguire la quotazione, che potrebbe avvenire nel terzo trimestre; ma resta in piedi l‘ipotesi di un passaggio di mano del pacchetto azionario di controllo. Secondo una fonte, il gruppo potrebbe essere valutato 2-3 miliardi di sterline.

Alla domanda su quando verrà presa una decisione, Palmer ha risposto: “Ad essere franco, ci sono argomenti pro e contro. Stiamo valutando tutte le opzioni”.

Alla luce della Brexit, poi, Palmer ha detto che Aston Martin ha presentato richiesta per un nuovo modello di auto ai regolatori Ue piuttosto che a quelli britannici.

(Costas Pitas)

