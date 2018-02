Olanda, banca Nibc lancia Ipo ad Amsterdam in prossime settimane

AMSTERDAM, 26 febbraio (Reuters) - Nibc Holding, banca olandese, ha annunciato la quotazione alla borsa di Amsterdam.

E’ quanto ha fatto sapere l‘istituto in una nota in cui precisa che l‘azioista di riferimento, l‘operatore di private equity JC Flowers, punta a vendere una quota del 35% “nelle prossime settimane”.

Secondo quanto riferito da fonti a Reuters, nell‘operazione la banca potrebbe essere valutata 1,5-1,8 miliardi di euro, una cifra leggermente inferiore al ‘book value’ di 2 miliardi.

Nibc ha registrato nel 2017 un utile netto di 213 milioni di euro, con un Roe di 8,9%.

La banca ha detto che l‘Ipo rappresenta il “passaggio logico successivo” dopo anni di ristrutturazione.

