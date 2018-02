Deutsche Bank annuncia Ipo divisione asset management Dws

FRANCOFORTE, 26 febbraio (Reuters) - Deutsche Bank ha annunciato ufficialmente l‘intenzione di quotare la divisione di asset management Dws alla Borsa di Francoforte, nel tentativo di riconquistare la fiducia degli investitori dopo anni di scandali e ristrutturazioni.

La banca non ha specificato una data per l‘operazione ma fonti vicine alla vicenda la scorsa settimana hanno detto che l‘Ipo potrebbe concretizzarsi nella settimana del 19 marzo.

Secondo le fonti l‘istituto dovrebbe mettere in vendita il 25% di Dws per un controvalore 1,5-2 miliardi di euro.

