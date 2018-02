Ipo, Carel punta a quotazione su Mta entro giugno - AD

MILANO, 23 febbraio (Reuters) - Carel, gruppo che produce e commercializza soluzioni di controllo nel campo del condizionamento e della refrigerazione, punta a quotarsi sul mercato principale di Piazza Affari (Mta) entro giugno.

E’ quanto spiegato a Reuters dal co-amministratore delegato Francesco Nalini, senza dare ulteriori dettagli sull‘operazione perchè la struttura dell‘offerta non è stata completamente definita.

La società, controllata al 100% dalle famiglie Nalini e Rossi Luciani, ha già scelto le banche che l‘accompagneranno nell‘Ipo.

“Pensiamo che la quotazione sia un passo importante per la maturazione dell‘azienda”, ha spiegato Nalini in un‘intervista telefonica. “Avremo una governance più strutturata che sicuramente ci permetterà di migliorare. Essere quotati ci aiuterà anche dal punto di vista della visibilità, sia nei confronti dei clienti sia dei talenti, che per noi è molto importante attrarre”.

La società, che già realizza l‘80% del fatturato all‘estero, per gran parte in Europa occidentale, punta a continuare a crescere, attraverso l‘innovazione tecnologica e l‘espansione a livello internazionale. In particolare, l‘AD spiega che per una futura espansione le aree strategiche per l‘azienda sono Asia e Nord America.

“Non abbiamo in questo momento progetti specifici, ma essere quotati ci darà delle armi in più in futuro”, spiega l‘AD, che non esclude eventuali acquisizioni nel caso emergessero buone opportunità.

La società, che ha il quartier generale in provincia di Padova, ha archiviato il 2016 con un fatturato consolidato di 231 milioni di euro (+13,5% su anno), un margine operativo lordo di 42,8 milioni (+9%) e un utile di 25 milioni.

La posizione finanziaria netta a fine 2016 era positiva per 32 milioni, ha spiegato l‘AD.

“Nel 2017 abbiamo continuato il trend di crescita degli ultimi anni, a doppia cifra sulle voci principali di ricavi, mol e utile”, ha spiegato l‘AD.

(Elisa Anzolin)

Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia