Lavazza, Ipo non è priorità, al momento non guarda a nuove acquisizioni - M. Lavazza

VERONA, 15 febbraio (Reuters) - Lavazza non sta pensando a nuove acquisizioni, dal momento che prima deve consolidare quelle fatte lo scorso anno, e la Borsa non è assolutamente una priorità.

E’ quanto spiegato dal vicepresidente del gruppo Marco Lavazza a margine di un convegno a Verona.

“Sicuramente è un vantaggio per noi non essere quotati e restare indipendenti guardando sul lungo periodo. In questo momento la Borsa non è assolutamente una nostra priorità”, ha spiegato Marco Lavazza. “Abbiamo solidità, abbiamo cassa per potere andare avanti con le nostre gambe. La Borsa potrebbe essere presa in considerazione, ma a prescindere dal bisogno di cassa, che in questo momento non abbiamo”.

Marco Lavazza ha aggiunto che il gruppo punta a crescere negli Stati Uniti, mentre in Italia punta alla stabilità, dal momento che crescere ulteriormente, avendo già quasi la metà del mercato, è difficile.

“Sicuramente prima di pensare a nuove acquisizioni dobbiamo consolidare quanto fatto lo scorso anno, che non è poco, anche perché sono state acquisizioni molto pesanti per certi versi”.

