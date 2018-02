Quaestio acquisce 26,6% Industrie Saleri Italo, punta a Ipo in 2/3 anni

MILANO, 14 febbraio (Reuters) - Il fondo Italian Growth, gestito da Quaestio Capital Sgr, ha acquisito una partecipazione del 26,6% del capitale di Industrie Saleri, società attiva nei sistemi di raffreddamento per l‘industria automotive che punta alla quotazione in Borsa entro tre anni.

In una nota congiunta, le società spiegano che l‘ingresso di Quaestio avverrà attraverso un aumento di capitale di 23 milioni che verrà sottoscritto dal fondo dal fondo Quamvis Sicav–FIS- Italian Growth Fund per 15 milioni e per la restante parte dalla famiglia Saleri.

Al termine dell‘operazione quest‘ultima avrà il 73,4% del capitale

“Le nuove risorse contribuiranno ad accelerare i piani di sviluppo e consentiranno di valutare acquisizioni strategiche che potranno implementare e consolidare la gamma prodotti e rafforzare la presenza geografica globale. L‘obiettivo di Sil è quello di quotarsi in borsa nell‘arco di due/tre anni”, si legge nella nota.

Il gruppo bresciano ha realizzato nel 2017 un fatturato consolidato di oltre 160 milioni con un Ebitda di oltre 16 milioni.

