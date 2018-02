Lavoro, Gi Group chiude 2017 con fatturato 2 mld, valuta M&A e ipo

MILANO, 12 febbraio (Reuters) - Gi Group, agenzia per il lavoro, ha archiviato il 2017 con un fatturato di 2 miliardi di euro e un ebitda di 60 milioni.

Entrato nel programma Elite di Borsa Italiana, ricorda un comunicato, Gi Group è nato nel 1998. Oltre che in Italia è presente in Cina, India, Brasile, Regno Unito, Argentina ed Europa orientale.

L‘AD Stefano Colli-Lanzi non esclude, “già a partire da quest‘anno, di valutare acquisizioni in paesi strategici, con l‘obiettivo di completare la nostra presenza nel mondo, così come non escludiamo un‘apertura progressiva di capitale con strumenti di diversa natura, tra cui anche la quotazione in borsa, al massimo tra 4-5 anni”.

Il progetto di apertura del capitale e sbarco a Piazza Affari di Gi Group, peraltro, ha radici antiche. Nel 2008, intervistato da Reuters, Colli-Lanzi aveva riferito di trattative con operatori di private equity, in vista di una quotazione futura. Nel 2011, poi, l‘AD aveva confermato l‘intenzione di portare in borsa Gi Group.

Ma, nella corsa alla quotazione, Gi Group è stata anticipata dalla concorrente più piccola Openjobmetis.

L‘attuale azionariato di Gi Group vede Colli-Lanzi al 100%.

