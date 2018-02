FS, discussione Ipo con nuovo governo, ma fondi sono partner ideali - AD

ROMA, 9 febbraio (Reuters) - Ferrovie dello Stato riprenderà la discussione generale sulla quotazione in Borsa con il governo che si formerà dopo le elezioni del 4 marzo, ma l‘investitore ideale per le società del trasporto ferroviario sono i fondi, come dimostra il caso Italo.

Lo ha detto l‘AD di FS, Renato Mazzoncini, parlando con i giornalisti a margine di un convegno.

La cessione di Ntv-Italo al fondo Usa Gip “dimostra che l‘investitore ideale per il settore sono i fondi. Comunque la discussione generale sulla Borsa la riprenderemo con il nuovo governo”, ha risposto il manager alla domanda se la quotazione della società che gestisce i treni veloci e a lunga percorrenza fosse un progetto superato.

Il manager ha anche aggiunto che le attività destinate ad andare in Borsa “siamo riusciti a finanziarle con prestiti obbligazionari”.

Mazzoncini ha tenuto a sottolineare che la vendita di Grandi Stazioni retail e di Italo-Ntv dimostrano che la “Borsa non fa per i treni”.

(Alberto Sisto)

