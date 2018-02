Italo, offerta fondo Gip mostra interesse estero in Italia - Padoan

ROMA, 6 febbraio (Reuters) - Il ministro dell‘Economia, Pier Carlo Padoan, non guarda con sospetto all‘offerta del fondo Gip per Italo ma lo considera un segnale di interesse estero nelle società italiane.

“Non è un pezzo d‘Italia che se ne va ma sono investimenti dall‘estero che vengono in Italia, fa parte dell‘integrazione che deve avvenire tra imprese anche tramite accordi”, ha detto il ministro, candidato del Pd alle elezioni del 4 marzo, registrando la trasmissione Otto e Mezzo di La7.

“Ci sono gioielli italiani che sono collocati all‘estero anche per essere valorizzati”, ha aggiunto.

Ieri, il Global Infrastructure Partners (GIP) ha presentato un‘offerta per Italo e il cda della società ferroviaria si è riservato di esaminarla domani assieme alle valutazioni sull‘Ipo.

L‘offerta per la quotazione in Borsa delle azioni è sul 40% del capitale.

La proposta di Gip, da 1,9 miliardi di equity value, è sull‘intero capitale di Italo e scade domani alle 17,00.

(Giuseppe Fonte)

