RPT-Italo, offerta Gip superiore a valutazione investitori in premarketing Ipo - fonti

MILANO, 6 febbraio (Reuters) - Il prezzo offerto da Global Infrastructure Partners (GIP) per Italo è superiore alla valutazione della società che potrebbe emergere dall‘Ipo, secondo quanto emerso dalla fase di pre-marketing con i potenziali investitori.

E’ quanto spiegano due fonti vicine alla situazione, sottolineando che l‘offerta di GIP include un premio di controllo che invece non c‘è nell‘Ipo.

Il fondo infrastrutturale Usa GIP ha offerto 1,9 miliardi (equity value) per l‘acquisto del 100% della società.

Nell‘Ipo la società puntava a vendere al massimo il 40% della società.

Entro domani gli azionisti di Italo dovranno dire se accettano l‘offerta del fondo Usa. Nel caso di rifiuto, si andrà avanti con il processo di quotazione e la forchetta di prezzo del collocamento dovrebbe venire definita nei prossimi giorni, per poi far partire il roadshow che la dovrebbe portare a Piazza Affari entro la fine del mese. Il tutto condizionato all‘arrivo nei tempi attesi delle autorizzazioni di Consob e Borsa Italiana.

Una fonte sottolinea inoltre che la società, nel definire il prezzo dell‘Ipo, dovrà tenere conto delle condizioni di mercato. Negli ultimi giorni, dopo il rally di inizio anno, sui mercati internazionali ed italiano si è assistito ad una correzione. Anche le elezioni politiche attese per il 4 marzo potrebbero portare una certa volatilità in Borsa.

Dall‘altro lato la fonte ricorda che gli azionisti, restando dentro alla società, possono beneficiare del potenziale upside del titolo e del flusso di dividendi.

Secondo quanto riferisce una delle fonti, la società ha riscontrato molto interesse nel premarketing.

(Elisa Anzolin)

