Italo, cda resta aperto fino a domani per decisione su offerta Gip e ipo

ROMA, 6 febbraio (Reuters) - Il consiglio di Italo ha preso atto dell‘offerta da 1,9 miliardi ricevuta ieri da Global Infrastructure Partners (GIP) e si è riservato di esaminarla domani assieme alle valutazioni sull‘Ipo.

Lo si legge in una nota della società che ha aggiornato lo stato dei lavori del consiglio iniziato oggi alle 15,00 e che è rimasto aperto per avere più tempo per valutare l‘offerta, come aveva anticipato stamani una fonte a Reuters.

Domani l‘advisor finanziario e i joint global coordinators “presenteranno gli elementi necessari alla valutazione” dell‘avanzamento del processo di Ipo, spiega la nota.

L‘offerta per la quotazione in Borsa delle azioni è sul 40% del capitale.

L‘offerta vincolante del fondo specializzato in infrastrutture è stata resa nota ieri sera con una nota di Italo.

La proposta di GIP, da 1,9 miliardi di equity value, è sull‘intero capitale di Italo e scade domani alle 17,00.

Prevede che gli azionisti destinatari dell‘offerta possano reinvestire fino a un massimo del 25% dei proventi della vendita alle stesse condizioni dell‘eventuale acquisto da parte di GIP, che comunque non scenderà sotto il 75%.

GIP ha anche auspicato che l‘attuale presidente Luca Cordero di Montezemolo e l‘AD Flavio Cattaneo mantengano i ruoli che hanno in Italo.

(Alberto Sisto)

