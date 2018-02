6 febbraio (Reuters) - Intesa Sanpaolo Spa:

* QUOTA IN ITALO NON E’ STRATEGICA PER INTESA, CON LA MIGLIOR VALORIZZAZIONE POSSIBILE SI CHIUDE L‘OPERAZIONE, HA DETTO IL CEO CARLO MESSINA

* ITALO, SIAMO FAVOREVOLI ALLA QUOTAZIONE COSÌ COME ALLA VENDITA DELLA SOCIETA’, HA AGGIUNTO MESSINA Per altre informazioni (Reporting By Gianluca Semeraro)