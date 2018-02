Italo, fondo Global Infrastructure offre 1,9 mld, domani cda - fonti

MILANO, 5 febbraio (Reuters) - Global Infrastructure Partners, il più grande fondo infrastrutturale del mondo, ha fatto un‘offerta per Italo, la società guidata da Flavio Cattaneo che ha da poco avviato le procedure di quotazione.

Lo riferscono due fonti confermando indiscrezioni stampa.

Il fondo, secondo una delle fonti, ha offerto per il 100% dell‘operatore ferroviaria 1,9 miliardi, a cui aggiungere il debito.

Domani una cda straordinario di Italo dovrebbe valutare sia il processo di avanzamento della ipo, sia la proposta del fondo. Global Infrastructure non è stato immediatamente disponibile per un commento, mentre Italo dovrebbe emettere un comunicato in serata.

(Paola Arosio)

