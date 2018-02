Dell valuta Ipo o possibile integrazione con controllata VMware

2 febbraio (Reuters) - Il produttore di computer Dell Technologies sta valutando di quotarsi in borsa o di fondersi con il fornitore di software VMware, di cui possiede l‘80%.

In un filing, Dell ha escluso di passare sotto il controllo di terzi.

Ieri Reuters ha anticipato che Dell stava valutando tra le ipotesi un reverse merger con VMware, un‘Ipo o la vendita di asset.

