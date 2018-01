Ipo, Spac ALP.I ammessa a negoziazioni su Aim, debutto l'1 febbraio

MILANO, 30 gennaio (Reuters) - Borsa Italiana ha rilasciato il provvedimento di ammissione alle negoziazioni sull‘Aim per ALP.I, la Spac promossa da Mediobanca e altri quattro promotori, che debutterà l‘1 febbraio.

Il collocamento delle azioni, per un controvalore di 100 milioni di euro, si è concluso anticipatamente ieri con una domanda per un controvalore complessivo pari a oltre 190 milioni, si legge in una nota. La domanda ha visto la partecipazione di investitori internazionali per circa 45 milioni.

I promotori – Mediobanca, Stefano Giambelli, Roberto Marsella, Massimo Perona e Stefano Rangone – sottoscriveranno complessivamente 300.000 azioni speciali, non destinate alla quotazione, per un controvalore complessivo di 3 milioni, ricorda la nota.

ALP.I è stata assistita da Mediobanca in qualità di Global Coordinator e Joint Bookrunner e da Equita SIM come Nominated Adviser, Joint Bookrunner e Specialista.

BonelliErede ha agito in qualità di advisor legale e PricewaterhouseCoopers di auditor.

