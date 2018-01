Spaxs raccoglie 600 mln euro, ricevuti ordini per 760 mln

MILANO, 26 gennaio (Reuters) - Spaxs, la nuova Spac promossa da Corrado Passera e Andrea Clamer, ha raccolto dagli investitori 600 milioni di euro a fronte di una domanda pari a 760 milioni.

Lo dice una fonte a conoscenza della situazione, che ha poi trovato conferma in una nota della società.

Spaxs si distingue dalle altre numerose Spac che di recente sono approdate alla Borsa milanese perché si propone come fine “il controllo gestionale di una società operante nel settore bancario e finanziario”, comparto che era stato esplicitamente escluso in precedenza da molte società.

(Valentina Za)

